'Avondklokzaak Viruswaarheid is rechtsstaat in optima forma'

Wat mensen er ook van vinden, juridisch heeft Viruswaarheid wel een punt, legt Adriaan Wierenga uit. Toen de avondklok van kracht werd in januari, betoogde de noodrechtspecialist aan de Rijksuniversiteit Groningen al dat de rechtsgrond om de maatregel in te voeren wankel was.

"De regering maakte gebruik van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag omdat er sprake zou zijn van bijzondere spoedeisendheid. Maar vervolgens nam de regering wel de tijd om steun van de meerderheid van de Kamer te zoeken. Daar zit een discrepantie."

Dat Viruswaarheid dat door de rechter heeft laten toetsen, vindt Wierenga een goede zaak. "Het maakt niet uit welke club dat doet, het is altijd goed dat burgers en wetenschappers het beleid van de overheid kritisch volgen. Dat is het mooie aan deze rechtszaak, dit is de rechtsstaat in optima forma."

Scherp houden

Ook Tim Reeskens, socioloog aan de Tilburg University, vindt dat een gezonde democratie bewegingen zoals Viruswaarheid wel kan gebruiken om de overheid scherp te houden. "Je ziet ook bij kritische bewegingen als die van het Red Team (een club kritische deskundigen op coronagebied, red.) en Maurice de Hond dat premier Rutte zijn mening daarover gaandeweg heeft bijgesteld. Hij heeft ze zelfs genoemd bij het nemen van sommige maatregelen. Dat geeft die clubs een vorm van gelegitimeerde macht."

Reeskens betwijfelt wel of de gewonnen rechtszaak iets aan de status van Viruswaarheid zal veranderen. "Ze zullen nu niet meteen worden omarmd door de regering. Het Red Team en Maurice de Hond gaat het om het maatschappelijk belang. Viruswaarheid gaat het vooral om de individuele vrijheid en het openen van de samenleving, niet zozeer om de volksgezondheid."

