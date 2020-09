RedTeam: met deze maatregelen redden we het niet, snel landelijk ingrijpen

Begin juli, na de eerste golf, stonden we er heel goed voor, stelt RedTeam-lid en oud-hoofdinspecteur IGZ Wim Schellekens. Mensen hadden zich goed aan de intelligente lockdown gehouden en dat gaf resultaat. Maar in de maanden daarna is het "ontspoord".

"Het pakket aan maatregelen dat nog gold, was niet helder. Het kabinet ging met vakantie, de Nederlander ging op vakantie. En jongeren waren het na drie maanden echt zat. Men dacht: het is voorbij, we hebben het gehad."

Volgens hem is duidelijk dat er behoefte is aan "een helder pakket met maatregelen, met een helder perspectief". Dan zijn Nederlanders volgens hem heel welwillend om mee te werken. En je hoeft geen leger of politie in te zetten om te handhaven, want het is niet nodig dat 100 procent van de mensen zich 100 procent aan de maatregelen houdt.

Als de meeste mensen - al is het 60 procent - dat maar doen, dan kun je het zogenoemde r-getal al onder 1 krijgen, zoals het doel is. Als het pakket er niet komt vreest Schellekens dat we met Kerst nog aan het schipperen zijn.