Verschanste Spaanse majesteitschennispleger opgepakt na bestorming universiteit

In Spanje hebben tientallen politieagenten een universiteit in de Catalaanse stad Lleída bestormd om een rapper te arresteren. Pablo Hasel had zich daar verschanst om een gevangenisstraf van negen maanden voor majesteitsschennis en verheerlijking van terrorisme te ontlopen.

In songteksten en tweets refereerde Hasel naar verboden guerrillabewegingen zoals de Marxistische Grapo en vergeleek hij de rechtbank met nazi's. Ook noemde hij de afgetreden koning Juan Carlos, die een spil was in een smeergeldaffaire, een maffiabaas.

De zaak heeft in Spanje een discussie over de vrijheid van meningsuiting losgemaakt, zegt correspondent Rop Zoutberg. "Men vraagt zich af of majesteitsschennis nog in het wetboek thuishoort en waar artistieke vrijheid moet eindigen."

Een petitie tegen de arrestatie van de rapper is inmiddels ondertekend door ruim 200 artiesten, onder wie regisseur Pedro Almodovar en No Country for Old Men-acteur Javier Bardem. De sociaaldemocratische regeringspartij PSOE wil een wetsherziening, de linkse coalitiegenoot Podemos wil van de gehele wet af.

Dat zal voor Hasel geen verschil maken: direct na zijn arrestatie is hij overgebracht naar de gevangenis. Een groep aanhangers van de rapper probeerde de arrestatie te voorkomen door zich om hem heen vast te ketenen, maar door het grootschalig uitrukken van de Catalaanse politiemacht Mossos d'Esquadra maakten zij geen schijn van kans.

Kijk hier hoe de politiemacht het gebouw binnenviel en Pablo Hasel arresteerde: