'Meer aangiftes tegen Tata Steel na zwarte sneeuw rondom fabriek'

Ficq verzamelt alle aangiftes om het Openbaar Ministerie te overtuigen om een strafrechtelijk onderzoek te starten naar Tata Steel. De fabriek zou "de gezondheid van mens en dier moedwillig schaden", aldus de advocaat.

Omwonenden hebben last van onder meer stank. Ook komt in de omgeving vaker longkanker voor dan gemiddeld in Nederland. Dat wordt in verband gebracht met de uitstoot van gevaarlijke stoffen door Tata Steel.

Gebrek aan duurzaamheid

Ficq noemt de 500 aangiftes "een mooi begin". "Deze beelden zijn zeer illustratief bewijs dat door de sneeuw wordt geleverd", zegt ze tegen NH Nieuws. "Ik vermoed dat dit als resultaat heeft dat we over een week ruim boven de 700 aangiftes zullen zitten." Ze verwacht over iets meer dan twee weken de eerste bulk aangiftes in te dienen bij het OM.

Tata Steel zegt in een reactie de foto's van de zwarte sneeuw te hebben gezien. "Wij zijn aan het kijken wat dit kan zijn en wat er precies aan de hand is", aldus een woordvoerder.

Het bedrijf maakte twee maanden geleden bekend 300 miljoen euro te investeren in het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Desondanks zorgde een gebrek aan duurzaamheid ervoor dat het Zweedse concern SSAB onlangs afzag van een overname van de Nederlandse hoogovens.