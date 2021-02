'Ex van Dion Graus gaf belastend materiaal aan Rijksrecherche'

De ex-vrouw van PVV-Kamerlid Dion Graus heeft de Rijksrecherche onlangs nieuwe informatie gegeven waaruit blijkt dat Graus haar gedurende meerdere jaren heeft aangezet tot seks met zijn beveiligers. Dat meldt NRC Handelsblad, dat de beeld- en geluidsopnames en documenten heeft ingezien.

In januari 2019 deed Graus' ex aangifte vanwege de gedwongen seks, maar een half jaar later trok ze die aangifte weer in. Graus ontkende alle aantijgingen. Maar volgens NRC is op de nu ingeleverde audiofragmenten te horen dat Graus zijn beveiligers aanmoedigt om seks met zijn vrouw te hebben. Dat zou zijn gebeurd in door Graus gehuurde hotelkamers en sauna's en zelfs een keer in zijn kantoor in de Tweede Kamer.

Een van de twee beveiligers bevestigt tegen NRC dat hij meermaals seks met Graus' toenmalige vrouw heeft gehad. De ander ontkent.

Vergoeding voor verblijfskosten

NRC schrijft verder dat er ook informatie bij de Rijksrecherche ligt dat Graus sjoemelt met zijn hypotheekaftrek en dat hij fraudeert met zijn vergoeding voor verblijfskosten. Hij zou niet bij zijn moeder in Heerlen wonen, maar in zijn appartement in Voorburg. Daardoor zou hij sinds zijn aantreden als Kamerlid zeker 125.000 euro te veel hebben ontvangen, stelt NRC. Graus raakte over die kwestie in 2019 al eens in opspraak.

Het Openbaar Ministerie zegt tegen NRC al het materiaal zorgvuldig te beoordelen. Graus gaat in een reactie niet inhoudelijk op de bevindingen van NRC in. "Als Kamerlid heb ik recht op een 'privéleven' en de keuze om dit privé te houden." PVV-leider Wilders laat tegen de NOS weten niet te willen reageren.