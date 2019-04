PVV'er Graus wil opheldering over eigen vergoeding na ophef

PVV-Kamerlid Graus wil dat er een onderzoek komt naar zijn eigen verblijfskostenvergoeding. Vanochtend raakte hij in opspraak, nadat EenVandaag en de Volkskrant hadden gemeld dat hij ruim 24.000 euro per jaar ontvangt, omdat hij verder dan 150 kilometer van het Binnenhof woont. De politicus heeft als officiële woonplaats Heerlen, maar verblijft daar doordeweeks niet. Graus heeft namelijk ook nog een appartement in Voorburg.

Potjes

Ieder Kamerlid krijgt voor de dagen dat hij of zij in Den Haag is een verblijfskostenvergoeding. Er kan daarbij aanspraak worden gemaakt op twee potjes met geld.

In pot A zit een bedrag van bijna 60 euro. Kamerleden krijgen dat bedrag als ze een dag in Den Haag zijn, maar niet blijven slapen. Het geld is bedoeld voor bijvoorbeeld een lunch en diner.

In pot B zit meer geld, namelijk 173 euro. Dit bedrag is bedoeld voor Kamerleden die wel genoodzaakt zijn te overnachten in Den Haag. Van het extra geld kunnen zij een hotel betalen.

Reiskosten krijgen Kamerleden daarnaast nog apart vergoed. Ze krijgen allemaal een ov-kaart om eersteklas te reizen. Wie daar geen gebruik van wil maken, krijgt in plaats daarvan maximaal 130 euro per maand.

Geld van Graus

De vergoeding waardoor Graus in opspraak kwam, komt ook voort uit de pot A en B. Het aantal kilometers dat een Kamerlid van het Binnenhof af woont, wordt in één som verwerkt met de bedragen uit die potjes. Hoe verder je moet reizen, des te meer je krijgt. Het minimale bedrag komt daarbij uit op 7961,20 euro. Als een Kamerlid 150 kilometer of verder van Den Haag woont, valt hij onder het maximumtarief van 24.278,80 euro per jaar.

De vraag bij Graus is dus of hij ook daadwerkelijk zo ver weg woont van zijn werkplek. Doordeweeks woont hij in Voorburg, dat met een afstand van 5 kilometer goed is voor een vergoeding van ongeveer 10.000 euro.

Graus zelf vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan, maar wil toch een onderzoek naar deze vergoeding. "Ik kan door mijn veiligheidssituatie niet met het openbaar vervoer en ben daardoor van de auto afhankelijk. Op en neer reizen is daarom voor mij geen doen. Maar in de weekenden en recessen ben ik gewoon in Limburg. Ik roep al tijden om hier onderzoek naar te doen, want mijn situatie is niet anders dan die van andere Kamerleden", aldus Graus.

In totaal 32 Kamerleden hebben een woonplaats opgegeven die verder dan 150 kilometer van Den Haag ligt. Zij ontvangen dus allemaal de maximale vergoeding van ruim 24.000 euro.