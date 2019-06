Aangifte tegen PVV-Kamerlid Graus ingetrokken

De ex-vrouw van Tweede Kamerlid Dion Graus heeft de aangifte tegen hem ingetrokken. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Ook heeft Graus de aangifte die hij daarna deed tegen zijn ex laten vallen.

Het OM laat enkel weten dat er sprake is van "moverende redenen" en wil er verder niets over zeggen. Het onderzoek is gesloten.

In oktober vorig jaar deed de vrouw aangifte tegen Graus. Ze beschuldigde de PVV'er ervan dat hij haar dwong seks te hebben met anderen. Ook zou hij haar meermaals hebben bedreigd en een keer hebben geslagen. De relatie van de twee eindigde vorig jaar in de zomer.

Graus ontkende meteen alle aantijgingen. Volgens hem was zijn ex ingestort en had ze psychische klachten, onder meer veroorzaakt door de druk en intimidaties die PVV'ers volgens hem ondervinden.