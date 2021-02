Petitie tegen beledigen Mohammed op Ridderzaal 'gespijkerd'

De petitie is een oproep om het beledigen van de profeet Mohammed strafbaar te stellen. In november vorig jaar was er scherpe kritiek in de Tweede Kamer op de petitie, die kort na de jihadistische moord op de Franse leraar Samuel Paty werd opgesteld. Dat vonden verschillende Kamerleden smakeloos. Paty werd vermoord omdat hij een Mohammedcartoon had getoond in het klaslokaal.

De op de islam geïnspireerde partij Nida hoopt bij de verkiezingen op 17 maart in de Tweede Kamer te komen. De partij zit nu in de gemeenteraden van Rotterdam, Den Haag en Almere.