Wekdienst 11/2: Rabobank presenteert jaarcijfers • WK afstanden schaatsen

VVD-leider Rutte wil na de verkiezingen niet samenwerken met Forum voor Democratie. Hij zei dat in het tv-programma Op1, in een reactie op de berichten dat in Whatsapp-groepen van Forum racistische appjes zijn verstuurd, ook door Forum-leider Baudet. Volgens Rutte gaan die appjes alle grenzen te buiten. Hij noemde ze "walgelijk, homofoob en racistisch". Rutte zei dat hij hij al liever niet wilde samenwerken met Forum voor Democratie, "maar na deze appjes is het echt onmogelijk geworden om met Baudet in een kabinet te zitten".