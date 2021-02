CBS zag niet eerder ziekteverzuim in de zorg zo sterk toenemen

Het ziekteverzuim in de zorg is niet eerder zo sterk gestegen als in het vierde kwartaal van 2020. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het verzuim was met 8,2 procent vooral in de verpleeg- en verzorgingshuizen hoog.

Het CBS weet niet waarom mensen zich ziek melden, legt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen uit. Daardoor is de invloed van de pandemie lastig te stellen. "Maar het lijkt er toch wel op dat corona hier wel degelijk een rol speelt." Welke rol besmettingen onder het personeel en de hoge werkdruk precies spelen is volgens hem lastig te zeggen.

Het ziekteverzuim onder alle Nederlandse werknemers is het hoogste in achttien jaar tijd, aldus het CBS. Het gemiddelde ziekteverzuim kwam in de maanden oktober, november en december uit op 4,9 procent. Ook in eerdere kwartalen vorig jaar werden hoge stijgingen gemeld.

Daling verzuim overheidsorganisaties

Bij overheidsorganisaties zag het CBS een opvallende daling. Van Mulligen vermoedt dat dit te maken heeft met het feit dat sinds de eerste lockdown in maart vorig jaar deze sector vrijwel geheel thuiswerkt. Daardoor is er ook minder kans dat medewerkers elkaar besmetten.

In de financiële dienstverlening was het verzuim met 2,8 procent het laagst en onveranderd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Verder meldt het CBS dat het verzuim traditiegetrouw het laagst is bij kleine bedrijven.