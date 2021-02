Veiligheidsdiensten willen meer geld vanwege spionage uit China en Rusland

De Nederlandse economie wordt bedreigd door digitale spionage vanuit China en Rusland. Daarom willen de veiligheidsdiensten meer budget en beter samenwerken met overheden, bedrijven en universiteiten. Daartoe roepen de AIVD, MIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) op in Het Financieele Dagblad.

De diensten zeggen in de krant dagelijks Chinese en Russische hackers te betrappen op inbraken bij bedrijven en universiteiten. Ook worden regelmatig aanvallen uitgevoerd op de zogeheten vitale infrastructuur van Nederland, zoals de energie- en drinkwatervoorzieningen, banken en telecomnetwerken.

Volgens MIVD-baas Jan Swillens deinzen de Chinezen en Russen niet terug voor digitale aanvallen. "Ze willen het, ze kunnen het en ze doen het."

Chinese bestellijst

De aanvallen op "alle kroonjuwelen van de Nederlandse economie" bedreigen het "nationale verdienvermogen", zegt AIVD-baas Erik Akerboom in het FD. Bedreigde sectoren zijn de maritieme branche, landbouw, lucht- en ruimtevaart, kunstmatige intelligentie en kwantumtechnologie.

Akerboom stelt dat vooral het gevaar uit China wordt onderschat. "Zij werken met een bestellijst van technologie die ze willen ophalen in de wereld." Hij wil daarom dat buitenlandse investeringen in Nederland voortaan worden beoordeeld op potentieel gevaar van nationale veiligheid.

In december werden nog twee Russische diplomaten tot persona non grata verklaard en het land uitgezet nadat de AIVD hen had ontmaskerd als spionnen. Het duo was uit op gevoelige informatie van Nederlandse hightechbedrijven en -instellingen.

Samenwerking

De diensten steken in de krant ook hun hand in eigen boezem en stellen meer te willen overleg met Nederlandse bedrijven. Daartoe hebben werkgeversorganisatie VNO-NCW en de koepel van datacenters opgeroepen. Via zogeheten trusted channels moet er overleg tussen de diensten en het bedrijfsleven worden opgezet.

Voor dit alles hebben de veiligheidsdiensten meer hackers en betere ict-systemen nodig. Daarom zou het budget voor hen omhoog moeten. In de krant wordt de vergelijking getrokken met de Britten en Fransen, waar het budget recent is verhoogd met respectievelijk 5 en 8 procent.

De AIVD ontvangt jaarlijks ruim 316 miljoen euro. Het budget van de MIVD, dat onder het ministerie van Defensie valt, is staatsgeheim.