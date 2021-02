Dutchbatters over gebaar kabinet: 'Hadden ze 26 jaar geleden moeten doen'

Olaf Nijeboer, voorzitter van de vereniging Dutchbat, noemt het positief dat het gebaar wordt gemaakt en ziet het vooral als een mooie aanleiding om weer verder met elkaar in gesprek te gaan. Het gebaar lost volgens hem niet alles op. "Zo is voor militairen decoratie bijvoorbeeld ook heel belangrijk. In al die jaren is er maar één Dutchbatter onderscheiden." Volgens Nijeboer wordt over decoratie al wel gesproken; hij gaat ervan uit dat daar nu ook stappen in gemaakt kunnen worden.

Ook heeft de voorzitter een kanttekening bij de terugkeerreizen die Defensie wil organiseren voor Dutchbatters. "Nu lijkt dat alleen voor de veteranen zelf te gelden en dat lijkt me een gemiste kans. Belangrijk is dat ook het thuisfront mee kan, zodat ook de partners en kinderen een idee kunnen krijgen van de plek die zo belangrijk is geweest in het leven van de militairen die daar zijn geweest."

Het bedrag van 5000 euro ziet hij vooral als een symbolisch bedrag. "Je kunt altijd discussiëren over de hoogte. Voor de een is het niet belangrijk omdat het leed niet in geld is uit te drukken en een ander vindt het weer een schijntje."