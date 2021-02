Help de tuinvogels een handje, 'zodat we in het voorjaar nog iets te zien hebben'

Niet alleen de kou leidt tot problemen, ook de harde wind maakt het voor veel vogels extra moeilijk dezer dagen, zegt stadsecoloog Baerdemaeker. "Iedereen die weleens fietst, weet wel hoe moeilijk het is om met tegenwind te navigeren", zegt hij.

Door de harde wind raken veel vogels uit koers die de kustlijn volgen richting warmere gebieden, zoals Frankrijk, Spanje en Portugal. Baerdemaeker: "Veel dieren raken nu verzeild in achtertuinen."

'Maak je niet te druk'

Dat kan ertoe leiden dat je de komende dagen misschien andere soorten vogels in je tuin ziet dan normaal. Geef deze dieren vooral een steuntje in de rug, is de oproep van zowel Baerdemaeker als Scheurkogel.

Hang een pindasnoer of een vetbolletje buiten, "zodat de vogels waar we zo van genieten, deze moeilijke periode doorkomen en dat we komend voorjaar nog wat te zien hebben", aldus Baerdemaeker. "Maar", voegt Scheurkogel toe. "Maak je ook niet te druk, want sommige vogels kun je nou eenmaal niet redden."