Het wordt een topjaar voor de ijsvogel

De ijsvogel is in topconditie. Na - opnieuw - een zachte winter, verwachten ecologen dat het vogeltje met z'n felblauwe kleur en oranje buik binnenkort overal te zien is.

"Ik denk dat we, als we van de zomer weer worden vrijgelaten, in ieder fatsoenlijk park met water ijsvogels kunnen zien", zegt de Rotterdamse stadsecoloog André de Baerdemaeker bij Rijnmond. "En horen, natuurlijk!"

Bij een wak of onder een brug

Jarenlang was de ijsvogel zeldzaam, ook al omdat het dier eigenlijk niet van ijs houdt. IJsvogels leven van vis en daarvoor moeten ze het water in. Maar als er ijs ligt, kunnen ijsvogels niet vissen en verhongeren ze. Zo komen ijsvogels ook aan hun naam. De Baerdemaeker: "In strenge winters zag je ijsvogels bij dorpen en steden samendrommen bij een wak of onder een brug."

Maar de afgelopen winter was er geen sprake van ijsvorming. Het aantal broedparen is flink toegenomen, zegt de Rotterdamse stadsecoloog. Hij verwacht dat je de ijsvogel zeker de komende zomer overal tegenkomt: zeker op plekken waar voldoende begroeiing langs de oevers te vinden is en het diertje zich beschut voelt.

Mensen met goede oren

Alom aanwezig en toch blijft het opletten geblazen. De bijnaam voor de ijsvogel is niet voor niets de blauwe schicht. "Piep, piep... De beste ijsvogelwaarnemers zijn mensen met goede oren", weet De Baerdemaeker. "Je hoort hem aankomen, maar hij is in een flits weer voorbij."