Ook makelaars in Den Haag discrimineren op huurwoningmarkt

Het was al vastgesteld in Amsterdam en Utrecht en nu blijken ook Haagse verhuurmakelaars te discrimineren. 57 procent van de verhuurmakelaars in Den Haag is bereid om op verzoek van een opdrachtgever te discrimineren op basis van migratieachtergrond of seksuele geaardheid. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau RIGO in opdracht van de gemeente Den Haag.

Met behulp van mystery mails en telefoontjes is getest in hoeverre verhuurmakelaars discrimineren. Daarbij belden of mailden (fictieve) kandidaat-verhuurders makelaars met een discriminerend verzoek om te zien of zij daar op in zouden gaan.

Meer dan de helft van de makelaars was daartoe bereid, een kwart ging niet in op het verzoek en liet blijken dat het selecteren op deze manier wettelijk niet is toegestaan.

'Onaanvaardbaar en strafbaar'

Wethouder Martijn Balster (Wonen, Wijken en Welzijn) vindt de uitkomsten onacceptabel: "Discriminatie zorgt voor een tweedeling en ongelijke kansen. We gaan extra maatregelen nemen en discriminatie hard aanpakken."

Het Haagse stadsbestuur wil zorgen voor betere voorlichting aan huurders, zodat zij makkelijker en sneller een klacht kunnen indienen als zoiets gebeurt. Ook wil het stadsbestuur in gesprek gaan met de verhuurders. Het moet volgens de gemeente voor makelaars duidelijk zijn dat discriminatie onaanvaardbaar en strafbaar is.

Ook gaat de gemeente onderzoeken in hoeverre discriminatie kan worden gekoppeld aan het verhuurvergunningssysteem dat Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven willen om misstanden bij woningverhuur aan te kunnen pakken. Dat systeem moet onder meer hoge huren en slecht onderhoud tegengaan.

Het onderzoek naar discriminatie op de verhuurdersmarkt zal jaarlijks worden herhaald.