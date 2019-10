Onderzoek toont discriminatie op Utrechtse woningmarkt aan

Daarnaast is ruim 80 procent van de makelaars bereid in te gaan op een discriminerend verzoek. "Wij verhuren standaard niet aan bepaalde groepen", is een van de reacties die werd gegeven.

Onacceptabel

De verantwoordelijk wethouder is geschrokken: "We nemen dit hoog op. Discriminatie is onacceptabel. De gemeente spreekt zich nadrukkelijk uit tegen discriminatie en maakt zich sterk voor een inclusieve samenleving. Wij ondernemen dan ook onmiddellijk een aantal acties om discriminatie op de Utrechtse woningmarkt te bestrijden."

De gemeente gaat in overleg met Utrechtse brancheorganisaties van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), en de organisatie voor vastgoedbeleggers, Vastgoed Belang, wil ook dat verhuurders in de stad met een plan van aanpak komen.