Russische staatstelevisie komt met 'Navalny's Villa', in reactie op 'Poetins Paleis'

De zeven minuten durende reportage is een verwijzing naar 'het Paleis van Poetin', een onderzoeksvideo die Navalny een dag na zijn arrestatie publiceerde over een villacomplex aan de Zwarte Zee. Volgens Navalny is dat paleis indirect eigendom van Poetin en heeft het een waarde van 1,3 miljard dollar. Poetin ontkent dat hij eigenaar is van het landgoed. Een vriend van de president, miljardair Arkady Rotenberg, heeft gezegd dat hij de bezitter van het paleis is.

In de reportage van Vesti Nedeli wordt Navalny ervan beschuldigd dat hij in Duitsland in luxe heeft geleefd. "Er is hier ook een toiletborstel", zegt de verslaggever verwijzend naar Poetin's toiletborstel van 700 dollar, dat een symbool werd bij de protesten afgelopen twee weekenden ter ondersteuning van Navalny. "Hij schittert alleen niet zo mooi".

'Een eigen toilet'

Volgens de Russische media heeft Navalny naar schatting 30.000 euro uitgegeven aan zijn verblijf van twee maanden in de villa in Freiburg. De vraag die centraal staat: "Hoe betaalt een werkloze blogger deze luxe villa?" De media beschuldigen Navalny ervan dat hij illegaal wordt gefinancierd door westerse inlichtingendiensten. Maar de oppositieleider en zijn teamleden zeggen dat alle donaties voor hun campagnes en corruptieonderzoek legaal zijn.

Het team zegt in reactie op de reportage dat er in werkelijkheid 15.000 euro voor zes weken huur is betaald. Die rekening zou betaald zijn door een goede vriend van Navalny, zakenman Jevgeni Tsjitsjvarkin.

Op social media wordt 'Navalny's Villa' bespot. "Een heel standaard Duits appartement. Ik mis het hele punt?", "Wow, de flat heeft zelfs een eigen toilet!" en "Een vreemde poging om Navalny aan te vallen met een inderdaad comfortabele, maar absoluut geen luxe flat", zijn veelgelezen reacties.