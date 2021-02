Legerleider Myanmar belooft verkiezingen in eerste toespraak na coup

Generaal Min Aung Hlaing, de leider van het leger in Myanmar, heeft voor het eerst het volk toegesproken sinds de militairen een week geleden een staatsgreep pleegden en de burgerregering van Aung San Suu Kyi omverwierpen. In een tv-toespraak beloofde de juntaleider dat er nieuwe verkiezingen komen en dat de winnaar de macht krijgt.

Wanneer het leger die verkiezingen wil houden, zei de generaal er niet bij. Wel herhaalde hij de bewering dat de verkiezingen van november, die werden gewonnen door Suu Kyi's Nationale Liga voor Democratie, frauduleus waren. De kiescommissie vond geen bewijs voor grootschalige fraude.

Min Aung Hlaing zei in de tv-toespraak dat het militaire regime "een echte en gedisciplineerde democratie gaat vormen" in Myanmar, en niet op dezelfde voet verdergaat als de militaire dictatuur in het verleden deed. "Er komt een verkiezing met meerdere partijen en de partij die de verkiezingen wint krijgt de macht, zoals dat hoort in een democratie", zei de generaal. Ook wil hij dat de kiescommissie wordt hervormd.

Duizenden demonstranten

Veel inwoners van het land hebben er weinig vertrouwen in dat de militaire leiders de macht die ze vorige week grepen weer zullen overdragen. Vandaag zijn voor de derde dag op rij duizenden demonstranten de straat opgegaan. Ze eisen dat de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi wordt vrijgelaten.

De demonstraties verlopen voor zover bekend grotendeels geweldloos, al werd in de hoofdstad Naypyidaw wel korte tijd een waterkanon ingezet tegen de actievoerders.

Avondklok

Om de protesten de kop in te drukken heeft de militaire leiding een avondklok ingesteld tussen 20.00 uur en 04.00 uur voor delen van Yangon en Mandalay, de grootste steden van Myanmar. Verder is er een samenscholingsverbod afgekondigd voor groepen van meer dan vijf mensen.

Ook heeft de junta de noodtoestand afgekondigd voor zeker een jaar.