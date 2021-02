Week na coup gaat protest Myanmar door, politie gebruikt waterkanon in hoofdstad

In de grootste stad van het land, de voormalige hoofdstad Yangon, trokken boeddhistische monniken samen met studenten, leraren en andere betogers in protestmars door de straten. Ze droegen vlaggen met boeddhistische symbolen. Andere demonstranten droegen de rode banieren van de Nationale Liga voor Democratie (NLD) van Suu Kyi.

Deelnemers hadden verder borden bij zich met teksten als "Laat onze leiders vrij, respecteer onze stem" en "We willen democratie". Veel actievoerders staken drie vingers in de lucht, een symbool van protest dat eerder in Thailand bij protesten opdook en afkomstig is uit de boeken- en filmreeks The Hunger Games. Daarin was het ook een symbool van opstand.

Algemene staking

Oproepen om het protest tegen de militaire coup van vorige week te ondersteunen door middel van demonstraties op straat en burgerlijke ongehoorzaamheid zwellen aan. Activisten hebben opgeroepen tot een algemene staking voor vandaag, waaraan ook ambtenaren van alle departementen zouden moeten meedoen. Sommige ambtenaren hebben hun steun daarvoor uitgesproken.

De staking is opgeroepen door onder anderen de bekende activist Min Ko Naing, een van de leiders van de protestbeweging tegen de toenmalige Birmese dictatuur die in 1988 begon. Samen met Aung San Suu Kyi wordt hij gezien als een van de belangrijkste tegenstanders van het regime uit die tijd.

Grootste protest sinds 2007

De acties van vandaag volgen op massale demonstraties, afgelopen weekend. Toen waren de grootste demonstraties sinds de Saffraanrevolutie van 2007, waarbij geweldloze demonstranten onder leiding van boeddhistische monniken in opstand kwamen tegen het militaire regime.

Tot dusver verlopen de protesten in het land vrijwel geweldloos. Buiten het waterkanon in Naypyidaw en berichten over waarschuwingsschoten in de stad Myawaddy zijn er geen berichten over geweld.