Aanhoudingen voor plunderen Primera en Jumbo bij Brabantse avondklokrellen

De politie heeft vanochtend twee mannen opgepakt voor het plunderen van winkels tijdens de avondklokrellen van twee weken geleden.

Een 19-jarige verdachte uit Boxtel zou de Primera in het centrum van Den Bosch hebben vernield. Een 35-jarige man uit Weert wordt verdacht van het stelen van de kassalade van de Jumbo-supermarkt in Eindhoven.

Landelijke ophef

Bij de avondklokrellen in Den Bosch van 25 januari werden meerdere winkels vernield, waaronder de Primera. Beelden van de hevig geëmotioneerde winkeleigenaar Maaike Neuféglise raakten bij veel mensen een gevoelige snaar. De schade liep volgens haar in de tonnen. Een crowdfundingsactie voor de Bossche ondernemer leverde al snel meer dan 100.000 euro op.

Neuféglise was in tranen toen ze haar winkel in puin aantrof: