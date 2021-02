'Duizenden zorgmedewerkers hebben bonus niet gekregen'

Een ander probleem is volgens het meldpunt de beroepenlijst. Een aantal beroepen is uitgesloten van de zorgbonus, tenzij een zorgorganisatie goed uitlegt waarom een persoon er wél recht erop heeft. "De ene werkgever is heel strikt met deze regel, de ander vroeg 'm voor iedereen aan. Dat is oneerlijk", vindt Tabak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de beroepenlijst duidelijk genoeg.

Het meldpunt zegt verder dat zorgorganisaties soms bang zijn om de bonus voor iedereen aan te vragen. Als dat niet volgens de regels gebeurt, moeten organisaties de bonussen weer terugbetalen.

Eind november bleek desondanks dat er veel meer coronabonussen waren aangevraagd dan het kabinet had voorzien. Volgens het ministerie van Volksgezondheid hebben sommige organisaties de bonus voor alle medewerkers aangevraagd. "En soms kan je je afvragen of het terecht is, want er zitten bijvoorbeeld ook abortusklinieken of forensisch klinieken tussen", laat de woordvoeder weten.