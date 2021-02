Kabinet verlengt avondklok tot en met 2 maart

De avondklokmaatregel wordt verlengd tot en met 2 maart. Dat betekent dat nog ruim drie weken lang niemand na 21.00 uur de straat op mag zonder goede reden, zo heeft het demissionaire kabinet besloten. Ingewijden bevestigen een bericht van De Telegraaf met die strekking.

De maatregel loopt daarmee gelijk aan de rest van de beperkingen in de huidige lockdown, zoals de sluiting van de horeca en niet-essentiële winkels. Ook die gelden tot en met 2 maart. Als de besmettingscijfers daar aanleiding toe geven, kan de avondklok, net als andere maatregelen, wel eerder weer afgeschaft worden.

Het demissionaire kabinet zal de verlenging van de avondklok aan het eind van de middag bekendmaken, na een overleg van de meest betrokken ministers. Dan zal er ook iets gezegd worden over de toenemende wens om schaatswedstrijden op natuurijs te houden.

Later deze week Kamerdebat

De avondklokmaatregel ging in op zaterdag 23 januari en zou ten minste gelden tot komende woensdag om 04.30 uur. De afgelopen dagen wees steeds meer erop dat de maatregel verlengd zou worden. Premier Rutte liet vrijdag al weten dat het een serieuze optie was.

In een Kamerdebat vorige week zeiden de coalitiepartijen CDA en VVD een verlenging te steunen als dat nodig is. Later deze week is er nog een debat over.