VVD en CDA steunen verlenging avondklok

Als het OMT (Outbreak Management Team) het kabinet adviseert de avondklok te verlengen zullen VVD en CDA zo'n verlenging steunen. Volgens CDA-Fractievoorzitter Heerma kunnen we "liever nu doorzetten" dan later "weer versoepelingen van de coronamaatregelen terug moeten draaien".

Ook VVD-fractievoorzitter Dijkhoff denkt dat verlenging van de avondklok aanstaande is. Met de naderende derde golf door de Britse variant zijn waarschijnlijk "extra tikken nodig" zei hij in een debat in de Tweede Kamer over de coronacrisis.

De avondklok ging na veel discussie op 23 januari in en loopt 10 februari af. Het OMT adviseert vrijdag over de effectiviteit ervan. Het kabinet spreekt er zondag weer over in het Catshuis.

Donkere wolken

In een technische briefing eerder op de ochtend zei RIVM-baas Van Dissel dat ook als alle huidige maatregelen gehandhaafd worden, er toch een toename zal zijn van het aantal bezette IC-bedden. "Je ziet donkere wolken aan de horizon waar we rekening mee moeten houden. Het hele maatregelenpakket is belangrijk om de Britse variant eronder te houden."

Van Dissel sprak van sombere scenario's, maar benadrukte ook dat het gaat om modellen, die een grote mate van onzekerheid kennen. Dat heeft vooral te maken met de Britse variant, waarover een hoop nog onduidelijk is.

Sputnik-vaccin

Zorgen in de Kamer zijn er verder over het vaccinatiebeleid en de beschikbaarheid van vaccins. VVD en PVV vroegen het kabinet in hoeverre Nederland contact heeft met Rusland over het Russiche Sputnik-vaccin.

"Liever een Russische spuit, dan op de IC aan de beademingsbuis", zei Dijkhoff, die er wel op wees dat het Europees medicijnagentschap EMA het Russische vaccin eerst nog moet goedkeuren. "Het Sputnik-vaccin zou een bescherming van 91 procent hebben." Hoger dan AstraZeneca en Janssen", zei PVV-leider Wilders. Hij vroeg zich af waarom premier Rutte "nog niet met de Russische president Poetin heeft gebeld".

VVD, CDA, GroenLinks en 50Plus willen dat het kabinet gaat nadenken over het in het leven roepen van een speciale gezant voor vaccinatiebeleid.

Vaccinatiebewijs?

Partijen vragen zich af verder af wat het net verschenen advies van de Gezondheidsraad over het vragen naar een vaccinatiebewijs in praktijk betekent. Als kroegen en scholen naar zo'n bewijs zouden mogen vragen, lijkt dat in strijd met een in meerderheid door de Kamer aangenomen motie dat er geen drang en dwang mag plaatsvinden bij het vaccineren.

De SP en PVV vroegen het kabinet verder hoe het kan dat een breed gesteund voorstel om de salarissen in de zorg te verhogen nog steeds niet door het kabinet in behandeling is genomen.

Demissionair premier Rutte en demissionair minister de Jonge zijn straks aan de beurt voor de antwoorden in het debat.