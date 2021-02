Rutte over afschaffen avondklok: het ziet er niet goed uit

Premier Rutte kan nog niet zeggen of de avondklok woensdag wordt afgeschaft, zoals eigenlijk de bedoeling is. Het kabinet kijkt dit weekend naar de laatste cijfers. Maar als die "net zo zorgelijk zijn als aan het begin van deze week", wordt de coronamaatregel mogelijk verlengd.

Rutte zegt dat het aanvankelijk echt de bedoeling was om de avondklok ruim twee weken te laten duren, tot woensdagochtend 04.30 uur. Hij moest dienen als "een tik op het virus" en er was geen sprake van een eventuele verlenging.

Maar inmiddels is duidelijk dat de Britse variant veel sneller om zich heen grijpt dan gedacht, zegt de premier. Als het zo doorgaat, is er binnenkort een derde coronagolf in Nederland.

Meer mensen op de IC's

Het RIVM meldde deze week dat waarschijnlijk twee derde van alle besmettingen in Nederland aan de Britse variant is toe te schrijven. En het Outbreak Management Team, met daarin de medische adviseurs van het kabinet, zei te verwachten dat, zelfs met alle huidige maatregelen, het aantal mensen op de intensivecareafdelingen binnenkort weer aanzienlijk zal stijgen.

Zondag is er opnieuw een Catshuis-bijeenkomst met de direct verantwoordelijken over de coronamaatregelen. Dan ligt er een nieuw OMT-advies op tafel. Daarin staat onder meer wat het mogelijke effect van avondklok is op de verspreiding van de Britse variant. "Eerder deze week zag het er gewoon niet gunstig uit", aldus Rutte.