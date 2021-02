Britse variant rukt op, maar dat zie je niet in besmettingscijfers. Hoe zit dat?

Maar wat is er dan wel aan de hand? De kans bestaat dat de R inderdaad op dit moment nog steeds onder de 1 is, denkt Bonten, ondanks de toegenomen dominantie van de nieuwe variant. Dan daalt het aantal besmettingen dus. Als dat zo is - pas later kan dat precies worden uitgerekend - dan lijkt het erop dat de avondklok en de verdere beperking van het aantal bezoekers thuis een positief effect heeft gehad. "Extra reden om dit alles extra goed in het hoofd te houden bij mogelijke versoepelingen" aldus Bonten.

Maar waarschijnlijk blijft ook nog veel verborgen, denkt Amrish Baidjoe, epidemioloog bij de London School of Hygiene and Tropical Medicine en adviseur van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Belangrijk verschil met de uitbrak van de mutant in Groot-Brittannië is dat B.1.1.7 in Nederland de kop opstak op het moment dat er al strenge maatregelen golden. "In Engeland waren die er niet en hadden ze als een geluk bij een ongeluk dus snel goede data beschikbaar over de nieuwe variant. Omdat er veel gevallen waren op dat moment Bovendien gebruikten ze bij toeval een test die de variant kon detecteren. In Nederland is het zicht op de gevolgen waarschijnlijk minder scherp door het maatregelenpakket. Die drukken de impact op dit moment nog."

Maar dat betekent niet dat er 'onder water' niet van alles gebeurt, benadrukt Baidjoe. "De besmettingen in Nederland dalen, maar het aantal mensen dat zich laat testen gaat in dezelfde orde van grootte omlaag. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, bijvoorbeeld omdat de testbereidheid afneemt of omdat de mensen die besmet raken door de Britse variant minder symptomen hebben. Jongere mensen met name. Een vergelijkbaar scenario zagen we aan het begin van de tweede golf. Toen hadden veel mensen ook het idee: maakt niet uit, jongeren worden toch niet zo ziek. Maar ze waren wel het meest mobiel. Een tijdje later nam het aantal besmettingen weer snel toe bij álle leeftijdsgroepen, omdat infecties door die groepen heen bewegen. Je wilt eigenlijk voorkomen dat dit nu weer gebeurt."