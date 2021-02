Nederland bereidt zich voor op gladheid en sneeuw

Komend weekend gaat het flink vriezen en wordt er sneeuw voorspeld. Plaatselijk valt er misschien wel 20 centimeter. Iets wat we in Nederland maar zelden meemaken, vertelt weerman Gerrit Hiemstra, en wat ook voor flink wat overlast zou kunnen zorgen. Hoe bereidt Nederland zich voor?

Treinverkeer

NS en Prorail laten weten dat ze druk bezig zijn met de voorbereidingen. Er wordt gestrooid op de stations en wegsleepdiensten staan paraat voor het geval dat treinen stranden. Door het voorspelde winterse weer kunnen wissels vast komen te zitten en treinen uitvallen.

Er liggen alternatieve dienstregelingen klaar, zowel landelijk als regionaal, zodat er meer ruimte is om problemen op het spoor snel op te lossen. Reizigers krijgen het advies om de NS-app te checken voor vertrek en zeker in de spits rekening te houden met een langere reistijd.

'Strooizout werkt mogelijk langzamer tijdens avondklok'

Rijkswaterstaat zegt genoeg strooizout te hebben om landelijk te strooien. De actuele weersvoorspellingen worden daarbij nauwlettend in de gaten gehouden.

Verder gelden de bekende adviezen: pas je rijstijl aan, wissel niet onnodig van rijstrook, let op, houd afstand, ga eerder van huis en houd de weer- en verkeersinformatie in de gaten.

"En: maak ruimte voor strooiwagens, dat is heel belangrijk om het werk goed te kunnen doen, dus haal ze nooit in", waarschuwt woordvoerder Bart Audenaert.

Eerder deze week leidde gladheid tot veel ongelukken. Rijkswaterstaat zei later dat de avondklok mogelijk een rol speelde. Strooizout werkt beter als het een tijdje is 'ingereden', vertelde Jan Rients Slippens, landelijke gladheidscoördinator van Rijkswaterstaat tegen Omroep Gelderland.

Het zout werkt dus wel, maar misschien minder snel dan normaal, legt Audenaert uit. "Er is nu minder verkeer waardoor het minder wordt ingereden. Dat is nu eenmaal de situatie. We houden de ontwikkelingen in de gaten en zullen daarvoor blijven waarschuwen."

'Stel transport uit'

Transport- en logistieke brancheverenigingen raden de achterban aan om transport uit te stellen als het weer te slecht wordt. Er wordt geadviseerd om cabines en trailers sneeuw- en ijsvrij te houden zodat er minder risico is dat er dikke pakken sneeuw van de wagens vallen tijdens het rijden.

Bedrijven met langere en zwaardere vrachtwagencombinaties en het exceptioneel vervoer krijgen van Transport en Logistiek Nederland (TLN) het advies om het rijden te verbieden als code oranje van kracht is.

Vrieskou houdt aan

Volgens weerman Hiemstra houdt de vorst in ieder geval aan tot en met volgende week donderdag. Wat er daarna gebeurt, is volgens de weerman nog te onzeker om te voorspellen. Maar zeker is dat deze hoeveelheid sneeuw in combinatie met de sterke wind zelden voorkomt in Nederland. "Misschien eens in de twintig jaar."