Storing bij GGD, ouderen wachtten op Schiphol in de rij op prik

De GGD heeft vandaag opnieuw met een grote storing gekampt. Daardoor liep het vaccineren van mensen bij de priklocatie op Schiphol vertraging op. Bij de luchthaven wachtten ouderen in hun auto's of in de hal op hun prik.

De storing die het registratiesysteem platlegde, begon rond 11.00 uur en duurde ongeveer drie kwartier. Het ging om een landelijke storing, maar het is volgens een woordvoerder van de landelijke GGD nog onduidelijk hoeveel priklocaties er last van hadden.

Vanmiddag was de storing deels verholpen, maar ook toen werkte het systeem op Schiphol "nog niet optimaal", zegt een woordvoerder van de GGD Kennemerland. Het inenten liep hierdoor vertraging op, omdat ouderen die voor een prik kwamen met de hand geregistreerd moesten worden.

Blijven wachten of nieuwe afspraak

Sommige ouderen, allemaal 85-plussers, moesten meer dan een uur wachten. Ondanks de inzet van extra personeel kon de achterstand niet meer worden weggewerkt.

De woordvoerder laat weten dat de ouderen daarop de keuze is gegeven om te blijven wachten of een nieuwe afspraak te maken. Mensen die na 15.00 uur een afspraak hadden, werden afgebeld. De priklocatie op Schiphol bleef wel iets langer open om ouderen alsnog te vaccineren.

Het ging om een storing bij een belangrijk internetknooppunt in Amsterdam. Vanavond was de storing nog steeds niet volledig verholpen; de GGD hoopt dat dit morgenochtend wel voorbij is.

De GGD Kennemerland betreurt het dat mensen vandaag teleurgesteld moesten worden. De instantie stelt in de toekomst "extra stappen" te nemen om incidenten als die van vandaag te voorkomen.