Kamer wil dat Blok in actie komt voor christelijk Pakistaans echtpaar in dodencel

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Blok van Buitenlandse Zaken in actie komt voor het christelijke Pakistaanse echtpaar Shafqat Emanuel en Shagufta Kausar. De twee zitten sinds 2014 in de dodencel, omdat ze de profeet Mohammed zouden hebben beledigd.

Met de telefoon van een van hen zijn godslasterende teksten verstuurd, maar volgens hun advocaat is nooit duidelijk geworden wie dat heeft gedaan. Hij is ervan overtuigd dat het echtpaar slachtoffer is geworden van misbruik van de blasfemiewetten in het islamitische land. Dat zou vaker gebeuren, vooral gericht tegen de christelijke minderheid.

Het hoger beroep in hun rechtszaak is verschillende keren uitgesteld, maar staat nu voor 15 februari gepland. ChristenUnie, CDA, SGP, GroenLinks, PvdA, D66 en SP willen dat Blok, het liefst samen met zijn Europese collega's, er bij de Pakistaanse overheid op aandringt om de twee vrij te laten en zich inspant om ze in veiligheid te brengen. Dat schrijven de Kamerleden in vragen aan de minister.

Doodsbedreigingen voor advocaat

Ook willen ze dat hij alles op alles zet om de blasfemiewetten in Pakistan aangepast te krijgen, zodat ze niet meer misbruikt kunnen worden. De advocaat van het echtpaar zou asiel in Nederland moeten kunnen krijgen als hij doodsbedreigingen krijgt.

Dat overkwam hem al eerder, toen hij de eveneens christelijke Asia Bibi verdedigde. Ook zij was veroordeeld wegens godslastering, maar werd uiteindelijk vrijgesproken en kon naar Canada emigreren.

Advocaat Saif Ul Malook vluchtte ten tijde van het proces naar Nederland vanwege de doodsbedreigingen die hij kreeg. Later ging hij weer terug naar Pakistan.

De ChristenUnie is, samen met de stichting Hulp Vervolgde Christenen, een petitie gestart onder de titel 'Spreek ze vrij'. De petitie moet volgende week vrijdag aangeboden worden aan de Pakistaanse ambassadeur in ons land. Ook hebben ze alle kerken in Nederland opgeroepen aanstaande zondag te bidden voor Shafqat en Shagufta.