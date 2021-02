De Jonge wil opmerkingen over GGD-lek rechtzetten, 'had het anders moeten zeggen'

De minister vindt dat hij eerder had moeten reageren op interne signalen dat er problemen waren met de privacy van de GGD-systemen. In juli waarschuwden GGD-medewerkers hier al voor en later verschenen er in verschillende media berichten over.

De Jonge is dankbaar voor de meldingen van verslaggever Daniël Verlaan van RTL Nieuws, waardoor de zaak echt aan het rollen kwam. Maar hij zegt dat ook zonder deze media-aandacht er vanaf november werd gewerkt aan een verbeterplan.

Zelf aan de slag

"Ik geef toe dat het eerder had gemoeten", zegt hij naar aanleiding van de kritiek uit de Kamer. Maar het ministerie ging ervan uit dat de GGD zelf aan de slag was gegaan met de signalen over onveilige systemen. Het ministerie heeft vooral met de GGD gesproken over het opschalen van het bron- en contactonderzoek, en niet over de systeemveiligheid.