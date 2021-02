Kritische Kamer: waarom reageerde De Jonge op GGD-lek zo nonchalant?

In de Tweede Kamer is onbegrip en irritatie over de manier waarom minister De Jonge heeft gereageerd op het GGD-lek van privé-gegevens van mensen die op corona zijn getest. De meeste oppositiepartijen vinden dat de minister met "teveel bravoure en "te nonchalant" heeft gereageerd op het lek dat vorige week in de publiciteit kwam.

De oppositiepartijen en regeringspartij D66 vinden dat De Jonge ook in het vragenuurtje in de Tweede Kamer vorige week verkeerde informatie heeft gegeven. Hij sprak daar over screenshots, maar het bleek te gaan om een groot datalek. De Jonge zei toen ook dat er goed gecontroleerd werd, maar het bleek om steekproeven te gaan.

"Als het fout gaat, geef dat dan gewoon toe", zei SP-Kamerlid Hijink tijdens het debat vandaag in de Tweede Kamer. "De minister is gretig in het claimen van succes, maar heeft moeite met het toegeven van fouten."

Onzin

"De minister heeft de zaak gebagatelliseerd,", stelt fractievoorzitter Brenk van 50Plus, die vindt dat de minister problemen "weg bluft". "De Kamer is op een verkeerde wijze geïnformeerd en de minister heeft met overtuiging onzin verteld", zegt partijleider Azarkan van Denk. De PvdA snapt dat er in een crisissituatie fouten worden gemaakt. "Maar de minister heeft te nonchalant en met teveel bravoure gereageerd", stelt PvdA-Kamerlid Kuiken.