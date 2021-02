Zo gaan de basisscholen weer open: mondkapjes, vaste groepen en quarantaineregels

"Het is heel belangrijk dat kinderen weer naar school kunnen om goed les te krijgen", zegt minister Slob. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) is dit ook verantwoord, aldus de minister. "De risico's zijn beperkt. Tegelijkertijd snap ik ook dat er leraren zijn die zich zorgen maken om hun gezondheid. Daarom nemen we extra maatregelen om verspreiding te voorkomen. Ik realiseer me dat dit best wat organisatie vraagt van de school. Wij zullen ze daar zoveel mogelijk bij ondersteunen."

De nieuwe richtlijnen van het ministerie van Onderwijs worden de komende uren omgezet in protocollen door de PO-Raad, de koepel voor het basisonderwijs. Dat worden een soort gedetailleerde handboeken voor basisscholen die waarschijnlijk later vandaag online komen.

Geen verplichte test

Eerder vandaag werd al bekend dat het testen van kinderen na een besmetting in de klas niet verplicht wordt. Daar was veel aandacht voor op sociale media. Wel moeten schoolkinderen die niet worden getest nog vijf dagen extra in quarantaine.

Een petitie 'Tegen het op corona testen van kinderen op school' is inmiddels al meer dan 70.000 keer ondertekend. Ook gaat er een voorbeeldbrief rond op sociale media die ouders aan de school kunnen geven om te kennen te geven dat ze niet willen dat hun kind getest wordt.