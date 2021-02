Vijf dagen extra quarantaine voor kind dat niet getest wordt na coronageval in klas

Het testen van kinderen na een besmetting in de klas wordt niet verplicht, meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wel moeten schoolkinderen die niet worden getest vijf dagen extra in quarantaine.

Het was al bekend dat bij een besmetting in een klas op de basisschool kinderen vijf dagen in quarantaine moeten. De kinderen die na die periode worden getest en een negatieve uitslag krijgen, kunnen daarna weer naar school. De kinderen die niet worden getest, omdat bijvoorbeeld hun ouders dat niet willen, moeten nog vijf dagen langer in quarantaine.

De basisscholen gaan weer open op 8 februari. Vandaag is er een overleg tussen het ministerie, betrokken organisaties en bonden over de protocollen die gaan gelden. Die komen later vandaag naar buiten.

Op sociale media wordt veel aandacht besteed aan het testen van kinderen. Verscheidene ouders zeggen hun kind niet te willen laten testen. Een petitie 'Tegen het op corona testen van kinderen op school' is al 65.000 keer ondertekend. Daar komen elke minuut nog handtekeningen bij. Volgens de initiator van de petitie hoor het testen van minderjarige kinderen in de privésfeer te blijven, en is gezondheid een aangelegenheid voor de ouders. "Kinderen worden nodeloos getroffen door allerlei coronamaatregelen die hun gezondheid schaden. Wij kunnen hier niet verder in meegaan."

Waarom is er na ruim een jaar geen kindvriendelijke test beschikbaar?, vraagt iemand zich af op de NOS-Facebookpagina. "Ik wil mijn kinderen niet onnodig onderwerpen aan de coronatest die ik als volwassene al heel vervelend vind."

Voorbeeldbrief

Ook gaat er een voorbeeldbrief rond op sociale media die ouders aan de school kunnen geven om te kennen te geven dat ze niet willen dat hun kind getest wordt. In die brief wordt verwezen naar de grondwet en dan met name een passage over de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam. "Dit betekent dat iedereen de baas is over zijn eigen lichaam en dat niemand je iets mag aandoen wat je niet wilt", is te lezen in de brief.