Songfestival wil optredens op anderhalve meter

Na overleg tussen alle partijen is besloten dat een 'normale versie' van het Songfestival (scenario A) "onder de huidige omstandigheden niet realistisch is". "Onze ambities blijven onverminderd hoog. We zullen er alles aan doen om er de best mogelijke editie van te maken. De gezondheid en veiligheid van alle betrokkenen staan hierbij uiteraard voorop", aldus Bakker.

De organisatie hoopt "op de positieve impact van een steeds grotere groep gevaccineerden, steeds meer mogelijkheden om snel en betrouwbaar te testen en het lenteweer".

Deelnemers kunnen naar Rotterdam komen

Ook Rotterdam is optimistisch, zegt festivalwethouder Said Kasmi. "Het Songfestival in Rotterdam, live vanuit Ahoy, is een lichtpuntje om met elkaar naar uit te kijken. We zijn als gaststad optimistisch, enthousiast en realistisch", zegt hij. Hij wil er binnen de mogelijkheden die er zijn het beste van maken. "Laten we hopen dat dit Songfestival, dat anders zal zijn dan alle 64 voorgaande festivals, mooie nieuwe kansen biedt voor partners en ondernemers in de stad."

In scenario B kunnen alle deelnemers en hun delegaties afreizen naar Rotterdam. "Personen afkomstig uit een land waarvoor mogelijk een reisbeperking geldt, kunnen inreizen op basis van de Uitzondering inreisverbod voor professionals uit de culturele en creatieve sector van het Ministerie van OCW", zegt de organisatie.

Nieuwe kansen om tickets te kopen

Alle beschikbare toegangsbewijzen voor de liveshows en generale repetities waren vorig jaar al uitverkocht. Omdat niet duidelijk is hoeveel publiek er straks in de zaal kan zijn, worden alle tickets teruggegeven en vergoed. Vervolgens krijgen die tickethouders een voucher waarmee ze later kans maken om een nieuw toegangsbewijs te kopen.

De kopers komen dan in een online wachtrij en dan worden willekeurig mensen tot de verkoop toegelaten. "Het is op dit moment nog te vroeg om in te kunnen schatten of en, zo ja, hoeveel publiek bij de shows aanwezig mag zijn", zegt de organisatie. Een definitieve beslissing daarover stelt de organisatie uit tot uiterlijk half april.