Aandeel Gamestop keihard onderuit op Wall Street

Na een enorme koersstijging lijkt de schwung er bij het veelbesproken aandeel van videogameketen Gamestop helemaal uit. Vandaag verloor het aandeel op de effectenbeurs in New York 60 procent van zijn waarde en sloot op zo'n 90 dollar. Gisteren ging er al ongeveer een derde van af. Bij elkaar is het koersverlies sinds het hoogtepunt vorige week meer dan 80 procent.

Toen werd zelfs even de 470 dollar aangetikt. Het leidde tot euforie onder de inmiddels ruim 8 miljoen particuliere beleggers die samenkomen op de Redditpagina WallStreetBets. Op dat forum is de sfeer nu anders. In plaats van elkaar op te jutten om aandelen te kopen, proberen gebruikers elkaar nu te overtuigen vooral niet op te geven.

"Hedgefondsen hebben de cavalerie gestuurd. Het is misschien eng, maar dit is een beslissend moment. Houd vol", post een gebruiker. "Jongens, dit werkt alleen als we samenwerken", schrijft een ander. Verschillende gebruikers zeggen dat ze aandelen bijgekocht hebben. Het is op een platform als Reddit niet te achterhalen of dat soort berichten echt waar zijn, of bedoeld zijn om anderen te beïnvloeden.

Handelsbeperkingen

Ook de gisteren nog flink gestegen zilverprijs is vandaag gedaald, net als aandelen in bioscoopketen AMC (-41 procent). AMC is een ander doelwit van de Reddit-beleggers om samen de prijs van het aandeel op te drijven. Zo zitten ze grote professionele beleggers als hedgefondsen dwars, die hebben juist flink ingezet op koersdalingen.

Een doorn in het oog van veel particuliere beleggers zijn handelsbeperkingen die verschillende beleggingsplatforms hebben doorgevoerd. Met name de in de Verenigde Staten populaire beleggersapp Robinhood moet het ontgelden.

AFM wil praten

Ook in Nederland zijn de afgelopen dagen handelsbeperkingen ingevoerd. De Autoriteit Financiële Markten gaat hier onderzoek naar doen, bevestigt een woordvoerder. Het gaat om onder andere platforms als Binckbank en DeGiro, die populair zijn bij particuliere beleggers. Binckbank voerde naar eigen zeggen beperkingen in om beleggers te beschermen.

De toezichthouder wil weten wat er aan dat besluit vooraf is gegaan. "De AFM vindt het daarbij van belang dat ze de belangen van alle beleggers goed afwegen", zegt de woordvoerder. Daarbij gaat het erom dat de ene belegger niet bevoordeeld wordt en de ander juist benadeeld.