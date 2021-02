Basisscholen open en afhalen in winkels, dit zijn de maatregelen voor komende tijd

Winkels

Winkels gaan vanaf 10 februari open voor het afhalen van bestellingen. Bestellen kan vooraf online of telefonisch. "Het afhaalpunt is buiten en dit kan alleen als je een bepaald tijdsslot is gegeven", zei Rutte. Je moet de bestelling alleen afhalen. Ook moet er minimaal vier uur zitten tussen bestellen en afhalen, "om funshoppen tegen te gaan".

Op 17 december zijn alle niet-essentiële winkels gesloten. Op dit moment is er al een aantal winkels open voor afhaal. Het gaat om onder meer doe-het-zelfzaken, eet- en drinkgelegenheden en coffeeshops. Hetzelfde geldt voor bibliotheken.