Kabinet versnelt vaccineren door nog minder in voorraad te houden

Verder wordt het beleid om voor de vaccins AstraZeneca en Moderna nauwelijks voorraden aan te houden. Voor AstraZenenca geldt dat er 10 tot 12 weken tussen de twee prikken moet zitten. Het idee is dat de voorraad in die periode wel kan worden aangevuld.

Volgens bronnen hoopt het kabinet eind volgende week of de week erna te beginnen met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. De startdatum hangt af van de levering door de farmaceut. Zodra de ampullen binnen zijn duurt het nog minimaal drie dagen voordat de eerste prik gezet kan worden. Die tijd is nodig om de kwaliteit van de levering te onderzoeken.

Kleine aantallen

AstraZeneca is het vaccin dat het makkelijkst te hanteren is. Donderdag krijgt De Jonge een advies van de Gezondheidsraad over welke groepen het beste als eerste met dit vaccin kunnen worden ingeënt.

Wat betreft het Moderna-vaccin gaat het voorlopig om zulke kleine aantallen die naar Nederland komen (enkele tienduizenden) dat het kabinet er geen bezwaar in ziet om doses bestemd voor eerste prikken te gebruiken als tweede prik. In andere woorden: als er schaarste is worden mensen die een eerste afspraak hebben afgezegd, om vervolgprikken uit te kunnen delen.