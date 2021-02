Nog geen levensteken van Aung San Suu Kyi, partij eist haar vrijlating

Meer dan een etmaal na de staatsgreep in Myanmar is het nog altijd niet duidelijk waar regeringsleider Aung San Suu Kyi wordt gevangengehouden. De Nobelprijswinnaar werd gisteren in alle vroegte aangehouden. Er zijn berichten dat ze onder huisarrest staat in de hoofdstad Naypyidaw, maar dat is niet officieel bevestigd.

Suu Kyi's partij, de Nationale Liga voor Democratie (NLD), eist dat het leger haar onmiddellijk vrijlaat en dat het militaire leiderschap haar overtuigende verkiezingsoverwinning van november erkent. De militairen zeggen dat er bij de verkiezingen is gefraudeerd en geven die fraude als reden voor hun machtsovername. De kiescommissie oordeelde dat er geen sprake is van grootschalige fraude.

Niet alleen Aung San Suu Kyi zit vast, dat geldt ook voor zo'n 400 parlementsleden die in de hoofdstad aanwezig waren voor de installatie van het nieuwe parlement, die voor gisteren stond gepland. Zij worden vastgehouden in hun overheidsappartementen. Daar kunnen ze wel met elkaar en met hun achterban bellen, maar ze mogen het pand niet verlaten.

Vanuit westerse landen en de Verenigde Naties is met afkeuring gereageerd op de coup. De Amerikaanse president Biden dreigt met het herinvoeren van sancties tegen de junta. De VN-Veiligheidsraad komt naar verwachting later vandaag in een spoedsessie bijeen om te praten over de staatsgreep in Myanmar.