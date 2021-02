Noodlijn voor mkb'ers: 'Een luisterend oor lucht op'

De druk op ondernemers neemt toe. Ondernemersorganisaties ontvangen talloze mails en telefoontjes van ondernemers die kampen met fysieke en mentale klachten.

Een hulplijn voor het midden- en kleinbedrijf moet hen helpen om in ieder geval hun hart te luchten, zeggen Ondernemend Nederland (ON) en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (INK). Vanaf vandaag zitten daarvoor vijf dagen per week twintig vrijwilligers klaar voor een praatje.

"Een ondernemer heeft graag de regie. Maar in deze tijd kan dat niet. Dan helpt een luisterend oor", aldus mede-initiatiefnemer en directeur van het INK Michiel Hordijk. Tijdens de financiële crisis in 2008 kwam zijn eigen bedrijf in een neerwaartse spiraal, "harder dan hij bevatten kon". Hulp vond hij bij een mede-ondernemer die de tijd voor hem de nam en naar hem luisterde. "Alleen dat al luchtte op."

'Mond dicht en luisteren'

Sinds vandaag zit Hordijk dus aan de andere kant van de lijn en spreekt hij soms wanhopige ondernemers uit allerlei branches. De klachten die hij tegenkomt variëren van somberheid tot fysieke klachten en het niet weten hoe zakelijke worstelingen met het gezin kunnen worden besproken. "De stress voor sommige mensen duurt nu al zo lang en is door de lockdown erger geworden. Dat is ze in het lijf gaan zitten", zegt Hordijk, die benadrukt dat hij geen psycholoog is maar een ervaren coach voor ondernemers.

Volgens Hordijk zijn de mensen die hem bellen grofweg te verdelen in twee groepen. "Een deel heeft behoefte om zijn verhaal kwijt te kunnen zonder dat ik direct een oplossing aandraag. Echt je mond dicht doen en luisteren dus. Het andere deel zoekt juist inhoudelijke hulp en een oplossing voor het probleem, voor zover die er is."

De telefonische hulplijn is te bereiken op 088-9990000 en is bedoeld voor mensen met een doorgaans gezonde mentale staat, zegt Hordijk. De lijn is niet bedoeld voor juridische of praktische ondersteuning en als er psychische problemen zijn wordt doorverwezen naar de huisarts of de zelfmoordpreventielijn 113.