Website en app NOS geblokkeerd in China

Autoriteiten in Peking hebben de internetplatformen van de NOS in China geblokkeerd. De websites van de NOS en Nieuwsuur zijn niet langer toegankelijk vanuit China, bevestigt een woordvoerder van de Chinese ambassade in Den Haag. Naast de websites vallen ook de NOS-app en Teletekst onder de blokkade.

Volgens GreatFire.org, een website die internetcensuur monitort, is de website van de NOS in elk geval sinds 19 december niet meer vrij toegankelijk vanaf het Chinese vasteland. De eerste signalen van in China woonachtige Nederlanders over een mogelijke blokkade dateren van diezelfde datum, valt op te maken uit berichten in de Chinese chat-app WeChat.

Via een VPN, oftewel software waarmee de overheidscensuur kan worden omzeild, zijn de platformen nog wel te bereiken.

Beweegredenen onduidelijk

Over de exacte beweegredenen van de NOS-blokkade blijven de Chinese autoriteiten vaag. "Sommige Chinese internetgebruikers hebben herhaaldelijk geklaagd over enkele NOS-reportages. Zij noemen het onjuist en bevooroordeeld", schrijft een woordvoerder van de Chinese ambassade in Den Haag in een reactie na meerdere vragen over de reden van de blokkade.

Ondanks herhaaldelijke verzoeken van de NOS aan het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken en de Chinese internetautoriteit kreeg de NOS tot op heden geen formele bevestiging van en uitleg over de blokkade.

"De NOS verzet zich tegen elke vorm van censuur", zegt Marcel Gelauff, hoofdredacteur van NOS Nieuws. "De NOS staat voor betrouwbaar en onafhankelijk nieuws, altijd en overal. We hopen dat de toegang tot onze nieuwsplatformen wordt hersteld en internetgebruikers in China vrije toegang tot nieuws en informatie blijven houden."

Weinig internetvrijheid

China geldt als een van de meest restrictieve landen ter wereld als het gaat om internetvrijheden. Op een ranglijst van de NGO Freedom House, dat onder meer de internetvrijheid in landen in de gaten houdt, staat China op de laatste plaats.

Uit onderzoek van GreatFire.org en de organisatie van buitenlandse correspondenten in China, de FCCC, bleek eerder dat 23 procent van de buitenlandse nieuwsplatformen met een kantoor in China is geblokkeerd.

Enkele jaren geleden verdwenen internationale nieuwswebsites van onder meer de New York Times, The Guardian en Bloomberg al achter de 'Great Firewall', zoals het Chinese systeem voor internetcensuur is gaan heten. Sociale media als Twitter en Facebook zijn niet meer toegankelijk sinds de zomer van 2009, kort nadat rellen waren uitgebroken in de stad Xinjiang. Ook de diensten van internetgigant Google en online encyclopedie Wikipedia zijn geblokkeerd.

Trouw, Volkskrant al langer geblokkeerd

Wat betreft Nederland zijn de websites van de kranten Trouw en de Volkskrant al langer niet meer toegankelijk vanuit China.

De blokkade van Trouw was een directe reactie op een publicatie van het International Consortium of Investigative Journalists, waar de krant deel van uitmaakt. Met de zogenoemde Chinaleaks publiceerde het onderzoekscollectief over de vermogens van hoge partijfunctionarissen en hun familieleden in belastingparadijzen. De website van de Volkskrant is sinds 2019 niet meer vanuit China te bereiken.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de blokkade van de NOS aangekaart bij de Chinese autoriteiten. "Persvrijheid en informatievrijheid zijn essentiële grondrechten. Het is daarom zeer ongewenst als nieuwswebsites uit andere landen niet toegankelijk zijn, wat de reden ook is", zegt een woordvoerder.

Aangezien ook het ministerie tot op heden geen inhoudelijke verklaring heeft gekregen vanuit Peking zal Nederland deze kwestie opnieuw aan de orde stellen, laat de woordvoerder weten.