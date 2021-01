Haagse bronnen: als cijfers blijven dalen, dan eindigt avondklok op 10 februari

Als de besmettingscijfers blijven dalen, dan komt er een einde aan de avondklok op 10 februari. Dat zeggen bronnen in Den Haag. De einddatum was al voorzien bij het instellen van de maatregel vorige week en vooralsnog lijkt er dus geen reden om er vanaf te wijken.

Het besluit ligt nog niet vast, komende dinsdag neemt het kabinet een beslissing over het al dan niet verlengen van de avondklok-maatregel.

Op die dag wordt ook gesproken over een routekaart om uit de crisis te komen. In andere woorden: in welke volgorde worden maatregelen ongedaan gemaakt als de besmettingscijfers het toelaten. Premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid geven dinsdag een persconferentie.

De laatste weken is een dalende trend te zien in het aantal nieuwe besmettingsgevallen. Vandaag rapporteerde het RIVM het laagste aantal nieuwe gevallen sinds 1 oktober.

Scholen

Eerder vandaag maakte minister Slob van Onderwijs bekend dat basisscholen en kinderopvang op 8 februari weer open mogen. Er zijn wel zorgen over de gevolgen daarvan, daarom neemt het kabinet extra maatregelen om de veiligheid zo groot mogelijk te maken.

Zo gaat er gewerkt worden met sneltesten voor leraren. Ook moet de hele klas vijf dagen in quarantaine als een leerling positief is getest. Van een heropening van de middelbare scholen is voorlopig geen sprake.