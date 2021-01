Zeeland heeft meeste Beatrixstraten van Nederland

Een Prinses Beatrixstraat in Middelburg, een Beatrixstraat in Domburg en een Beatrixlaan in Vlissingen. De provincie Zeeland heeft verhoudingsgewijs de meeste Beatrixstraten, -wegen en -lanen van heel Nederland. Dat meldt Omroep Zeeland op basis van eigen onderzoek op de verjaardag van Beatrix.

Bij het uitzoeken van de straten is de online postcodelijst gebruikt. Daarin worden in totaal 230.767 Nederlandse straat-, plein-, laan-, en wegnamen genoemd. In Zeeland zijn er volgens de postcodetabel 9013 straten, waarvan er 32 naar prinses Beatrix zijn vernoemd.

Daarmee is de provincie de 'Beatrixte' provincie van ons land, concludeert de omroep, met naar verhouding de meeste Beatrixstraten van Nederland. Limburg komt op de tweede plaats en Gelderland en Zuid-Holland delen plek 3.

Flevoland staat op de laatste plek in de ranglijst: daar zijn maar drie straten vernoemd naar het voormalige staatshoofd.

Bekijk op de kaart per provincie welk promillage van de straatnamen naar Beatrix is vernoemd: