Beatrix viert 83ste verjaardag in beperkte kring

Sinds het begin van de lockdown is ook de openbare agenda van de prinses leeg. De laatste keer dat ze publiekelijk verscheen was bij de opening van de tentoonstelling Diepgeworteld in het Dordrechts Museum.

Er waren daarna geen evenementen meer om bij te wonen. Bovendien zou de toeloop die een koninklijk bezoek veroorzaakt onverstandig zijn en valt Beatrix vanwege haar leeftijd in een risicogroep voor corona.

De RVD liet eerder deze maand weten dat de prinses net als Willem-Alexander en Máxima van plan is gevaccineerd te worden tegen het virus wanneer ze aan de beurt is. Over waar en wanneer dat plaatsvindt worden geen mededelingen gedaan.

In andere landen waren staatshoofden juist openlijk over hun vaccinatie om inenting te bevorderen. Zo liet de Deense koningin Magrethe weten dat ze begin deze maand is geprikt en werd de Marokkaanse koning Mohammed VI deze week gefotografeerd toen hij als eerste van het land werd ingeënt.