Segers op CU-congres: het gaat niet om Haags gedoe, maar om idealen

Wat betreft idealen en ideeën opent de ChristenUnie vooral de aanval op coalitiepartner VVD, want volgens Segers lijdt de samenleving aan een neoliberale opvatting. "Te lang hebben we in dit land gedaan alsof alles maakbaar is, alsof alles een keuze is." En dat leidt volgens de CU-lijsttrekker tot "drama's als de toeslagenaffaire" en "drama's aan de grenzen van Europa".

Concreet qua economisch beleid moet er meer zekerheid komen voor meer mensen, moet het minimumloon hoger en het belastingstelsel eenvoudiger, zoals overigens het van de partijen wil. "Wij geloven niet in halen, hebben, houden. Het gaat niet primair om economische groei, maar om economische bloei."

Zorg voor de schepping

De partij is ook sterk gericht op het klimaat, of in de woorden van de ChristenUnie "zorg voor de schepping". De samenleving moet klimaatneutraal worden. "Dat betekent minder vliegen, minder uitstoot, meer duurzame huizen, meer schone energie, schonere lucht." En landbouw moet zowel voor de boeren als voor de natuur vol te houden zijn, zei Segers ook.

De plannen staan in het partijprogramma waar het congres later vandaag over stemt. Half maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Op dit moment heeft de ChristenUnie vijf zetels in de Kamer, in de Peilingwijzer (een een gewogen gemiddelde van een aantal peilingen) staat de partij rond de zes zetels.