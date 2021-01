Rutte: we halen achterstand in, maar zijn er dan voldoende vaccins?

Premier Rutte weet zeker dat Nederland de komende weken de achterstand in het vaccineren gaat inlopen. Hij ambieert geen kop-, maar een middenpositie in Europa en die wordt volgens hem zeker bereikt. "Maar mijn grote zorg, daar heb ik echt buikpijn van, is dat we over een paar weken het been hebben bijgetrokken en dat dan de Europese voorraad vaccins op is."

Rutte gaf in zijn wekelijkse persconferentie nogmaals toe dat Nederland te laat is begonnen met vaccineren en dat mensen daar nog altijd last van hebben. Nederland had erop gemikt dat het vaccin van AstraZeneca het eerste op de markt zou komen, maar dat bleek BioNtech/Pfizer te zijn en dat middel vroeg - omdat het diepgevroren bewaard moet worden - om een andere logistiek.

Goed op stoom

Omdat er te laat is omgeschakeld "zijn wij als enige pas na de jaarwisseling begonnen en daar baal ik van." En nu bungelt Nederland bijna helemaal onderaan het klassement, zei Rutte. "Ik geloof net boven Bulgarije en Letland." Maar zo langzamerhand begint het Nederlandse vaccinatieprogramma volgens hem goed op stoom te komen.

Wat hem betreft hoeft Nederland niet bij de top van Europa te gaan horen, want daar staan landen die geen voorraad vaccins hebben. "En wij willen dat wel. Wij hebben een voorraad van 50 procent voor de tweede prik, want anders lopen we een te groot risico." Hij vindt het genoeg om van de schaamte af te komen dat we achterlopen. "Maar dan komt het volgende vraagstuk: hoe zorgen we er in Europa voor dat we überhaupt genoeg vaccins hebben?"

Dat is geen Nederlands, maar een Europees probleem. "Je ziet nu in sommige landen dat ze de vaccinatie stilleggen omdat ze meer geprikt hebben dan wij, maar door de voorraden heen zijn, omdat er zo weinig nieuw spul komt. En dat komt omdat er productieproblemen waren en de discussie over AstraZeneca nog niet klaar was."

Het vaccin van AstraZeneca is vandaag door het Europese geneesmiddelenbureau EMA goedgekeurd.