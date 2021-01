Negen arrestaties in onderzoek naar internationale crystalmethbende

In een onderzoek naar een criminele organisatie heeft de politie op 12 januari acht mannen en een vrouw opgepakt. Ze worden ervan verdacht deel uit te maken van een internationaal opererende bende die zich specialiseert in de productie van harddrugs in crystalmethlaboratoria. Daarvan werd er deze zomer al een aantal opgerold.

Omdat de verdachten tot kort geleden in beperkingen zaten, worden de aanhoudingen nu pas gemeld, staat in een politieverklaring. Tot nu mochten ze geen contact hebben met de buitenwereld.

Twee verdachten lijken volgens de politie de organisatie te leiden. De één is een Chileen (60) die de zaken regelt en faciliteert, de ander is een Mexicaan (40) die zich bezighoudt met het product, zegt de politie. Daarnaast zijn er financiers, leveranciers van grondstoffen en andere personen met specialistische kennis in beeld. 'Koks', de mensen die de crystal meth koken, zouden worden ingevlogen uit Midden- en Zuid-Amerika.

Eind 2020 werden in hetzelfde onderzoek al vijftien mensen verspreid over het land aangehouden. Toen werden er vier labs ontmanteld in Vroomshoop, Baak, Westdorpe en Poppel (België).

Tijdens de politieactie van 12 januari doorzocht de politie op verschillende locaties bedrijfspanden en woningen. Agenten legden beslag op drie vuurwapens, zakken hennep, geldtelmachines, zo'n 70.000 euro in contanten, dure horloges, administratie en negen voertuigen. De verdachten werden in Amsterdam, Doesburg, Dongen, Aalsmeer, Haarlem en Rotterdam aangehouden.

Zeer verslavend

De Nederlandse politie treft steeds vaker laboratoria aan waar crystal meth wordt geproduceerd. Het is een afkorting van crystal methamfetamine, een witte gekristalliseerde drug die een sterk effect heeft en zeer verslavend is. Het is relatief goedkoop om te maken en de straatwaarde is hoog.

De politie gaat ervan uit dat de crystal meth die in ons land wordt geproduceerd, bedoeld is voor de export, maar vreest ook dat het gebruik in Nederland zal toenemen door de aanwezigheid van de laboratoria.