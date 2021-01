Overleden Zuid-Koreaanse zanger herleeft door kunstmatige intelligentie

Met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) is in Zuid-Korea de stem van een overleden artiest nagebootst. Folk- en rock-zanger Kim Kwang-seok overleed 25 jaar geleden, maar fans kunnen nu weer naar zijn stem luisteren.

Het systeem Singing Voice Synthesis leerde meer dan 700 liedjes, waaronder twintig van de zanger. Op basis van deze kennis kan het systeem een nieuw nummer in Kim's stijl maken, zegt het bedrijf tegen persbureau AP.

Een ballad van een andere zanger uit 2002 met de nagemaakte stem van Kim is vanavond, Zuid-Koreaanse tijd, te horen in het programma Competition of the Century: AI vs Human.

AI Songfestival

Voor de producenten was nog even spannend of de familie Kim wel toestemming zou geven. "Toen we het ze in de studio lieten horen, waren ze eerst op hun hoede, maar nadat ze het resultaat hadden beluisterd, zeiden ze dat het was alsof Kim Kwang-seok weer was langsgekomen", zegt een van zijn familieleden.

Kunstmatige intelligentie werd al eerder gebruikt in de muziekwereld. Vorig jaar werd voor het eerst het AI Songfestival georganiseerd, waarbij dertien Europese landen het tegen elkaar opnamen met liedjes die met behulp van AI waren gecomponeerd.