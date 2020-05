Het Songfestival dat wel doorgaat, komt uit een computer

Is er een formule voor het perfecte Songfestivallied? Met die gedachte begon het AI Songfestival, een wedstrijd tussen 13 teams uit heel Europa die kunstmatige intelligentie hebben gebruikt om muziek te maken. Er rolden 13 nieuwe Songfestivalliedjes uit en vanavond wordt het beste gekozen.

Het werkt zo: uit een hele berg muziek, melodieën, teksten en akkoorden uit het rijke Songfestival-oeuvre 'componeert' een computer een nieuw liedje. De teams bepalen welke informatie erin gaat en hoe het algoritme van de computer in elkaar steekt.

Het mensenbrein blijft onmisbaar in dat proces, constateerde een van de Nederlandse teams. "We merkten dat we in de artificiële intelligentie nog niet zover zijn om audio ook echt hoorbaar te maken", vertelt deelneemster Janne Spijkervet in het NOS Radio 1 Journaal. "We hebben het notenschrift ingespeeld op een synthesizer, zoals dj's dat eigenlijk ook doen. En op die manier ontstond ook de klank."

Haar team werkte samen met rapper Willie Wartaal, die de teksten voor zijn rekening nam. Spijkervet: "We hebben goed nagedacht over hoeveel we over willen laten aan de artiest en hoeveel aan de computer. Het is het leukste om er samen uit te komen."