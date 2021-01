Verhuizing Tweede Kamer echt deze zomer

Het is nu zeker dat de verhuizing van de Tweede Kamer komende zomer doorgaat. Daarover was de afgelopen tijd veel te doen: een deel van de Kamer twijfelt aan het nut en de noodzaak van de verhuizing en denkt dat het goedkoper is om tijdens de renovatie op het Binnenhof te blijven werken. Dat zou ook meer coronaproof zijn. Maar het kabinet vindt dat de geplande verbouwing zo snel mogelijk moet beginnen en dat een vertrek naar een omgebouwd kantoor naast het Centraal Station in Den Haag daarvoor de beste optie is.

Staatssecretaris Knops denkt dat het renoveren van een leeg Binnenhof goedkoper, beter en veiliger is en vraagt om spoed. Hij vindt dat zo het achterstallig onderhoud het meest efficiënt kan worden aangepakt.

Alle noodzakelijke stappen

Onlangs tekende zich al af dat een Kamermeerderheid de lijn van het kabinet steunt en dat werd vandaag bevestigd. De Kamer sprak uit dat de Kamer "alle noodzakelijke stappen zal zetten om in het zomerreces van dit jaar te kunnen verhuizen". PVV, PvdA, 50Plus en Forum voor Democratie keerden zich tegen de verhuizing. Zij denken dat die niet noodzakelijk is.

Het is de bedoeling dat de Tweede Kamer vanaf de zomer 5,5 jaar gaat vergaderen in het tijdelijke gebouw, 'B67'.