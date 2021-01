Voorlopig geen prik voor 50.000 'thuiswonende' verpleeghuisbewoners

Actiz is vooralsnog niet gelukkig met de situatie en ziet bij voorkeur dat alle aanleunende 75-plussers als één groep worden aangemerkt. "Zo kan je een einde maken aan de onduidelijkheid, er moeten dan wel voldoende vaccins beschikbaar zijn", zegt een woordvoerder.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd wijst vandaag ook op de onduidelijkheid rondom het prikken in verpleeghuizen. "Dit zorgt voor veel spanning en onbegrip", schrijft de inspectie in een kort bericht. Volgens de inspectie zouden instellingen praktisch moeten omgaan met het vaccineren en alle bewoners tegelijk prikken als dat kan.

In de verpleeghuizen is vorige week gestart met het vaccineren van de 120.000 mensen die wel onder definitie vallen die het ministerie het RIVM hanteren voor de verpleeghuisbewoner. Eerder deze week werd ook gestart met prikken van de 15.000 ouderen in de kleinere instellingen. In verschillende regio's is inmiddels ook gestart met het oproepen van thuiswonende 90-plussers.

VWS zegt (net als gisteren) dat huisartsen niet per leeftijdsgroep hoeven te vaccineren, dat gebeurt volgens het ministerie alleen bij thuiswonende ouderen. Over de onduidelijkheid rondom het vaccineren zegt een woordvoerder van minister De Jonge: "We hebben niet voor niets pilots voor het prikken in verpleeghuizen."

Onbegrip in Kamer

De Kamer is niet te spreken over de situatie. "Onbegrijpelijk", meent GroenLinks- Kamerlid Kröger. Haar partij denkt dat er meer nodig is en pleit voor een "speciale regeringscommissaris " voor de vaccinatiestrategie. PVV-Kamerlid Agema spreekt van "totale incompetentie" bij het vaccinatiebeleid. SP-Kamerlid Hijink vindt dat dit "de doolhofstrategie" van het kabinet aantoont. PvdA-Kamerlid Kuiken noemt het "niet meer uit te leggen" en CDA-Kamerlid Van den Berg zegt dat het goed is dat het RIVM het onderzoekt.