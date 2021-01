Onduidelijkheid over rol huisartsen bij vaccineren in verpleeghuizen

Er is onduidelijkheid ontstaan over het vaccineren van de mensen in verpleeghuizen. Het ministerie van Volksgezondheid spreekt vanavond met klem tegen dat bewoners die vallen onder de regie van de huisarts per leeftijdsgroep worden geprikt. Volgens VWS wordt er bij verpleeghuisbewoners "geen onderscheid gemaakt in stappen naar leeftijd. Dat gebeurt alleen bij thuiswonende ouderen."

Maar in reactie op die uitspraak laat huisartsenvereniging LHV weten dat de indeling naar leeftijd voor een deel van de verpleeghuisbewoners wel degelijk de afgesproken werkwijze is. Ook verschillende huisartsen en zorginstellingen bevestigen dit. Eerder deed branchevereniging Actiz dit ook al.

Eerder vandaag berichtte de NOS over de manier waarop het vaccineren van de kwetsbare verpleeghuisbewoners nu is geregeld: een deel krijgt de prik via de instellingsarts, een ander deel via de huisarts. Bij die laatste groep wordt een deel in een keer geprikt. En bij een ander deel gaat het prikken van de niet mobiele ouderen per leeftijdsgroep, te beginnen met de 90-plussers.